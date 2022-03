«Me traicionaron»: Asegura AMLO que EPN se lo confesó. "Pues ya me dijo, pero eso no tengo porque darlo a conocer”, dijo el mandatario mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante una entrevista que sostuvo con Enrique Peña Nieto cuando era presidente de México, el ex mandatario le confesó que había sido traicionado por dueños de los medios de comunicación.

«Yo no voy a olvidar cuando me entrevisté con el presidente Peña, siendo él todavía Presidente constitucional y yo Presidente electo y en la plática me dice: ‘Me traicionaron’, como yo soy historiador le dije: ¿Y quienes fueron?, pues ya me dijo, pero eso no tengo porque darlo a conocer”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Sin mencionar nombres, Obrador solo dijo que los dueños de los medios de comunicación fueron los responsables de cometer la traición a EPN.

“Que les dio todo, les condonó impuestos, les dio contratos y lo traicionaron. No sé si se acuerdan que los medios apoyaron al presidente Peña, lo elevaron a rango supremo; después le dieron la espalda, hasta lo convirtieron en el payaso de las cachetadas burlándose de él”, dijo.

En este punto, AMLO dijo que enfrenta una situación parecida pero el tiene que luchar contra una estrategia Golpista ejecutada por los medios de comunicación por parte de sus adversarios políticos.

“Golpismo mediático. No es que haya un golpe de Estado militar; es tener al gobernante que no se les arrodilla en salmuera a fuego lento, con guerra sucia permanente, con campañas de calumnia, con desprestigio para buscar socavar su autoridad moral y política, por eso hablo de golpismo. Lo que quieren es tener un presidente débil, ¿qué sucede cuando el presidente es débil?, ellos roban a sus anchas”, indicó.