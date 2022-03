¡Terrible! Ex policía golpea a maestro que lo reprobó hace 20 años Un ex policía, vio a su profesor el que hace más de 20 años lo reprobó, le cerró el paso con su automóvil para intimidarlo y golpearlo

¡Terrible! Ex policía golpea a maestro que lo reprobó hace 20 años

En el estado de Puebla, específicamente en el municipio de Huitzilan de Serdán, un ex judicial propino una gran golpiza uno de su ex maestros porque lo reprobó hace ya 20 años.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Puebla, el ex policía, Ricardo Lobato conducía su automóvil particular, en la zona centro de la demarcación, y cuando vio a su ex profesor al que hace más de 20 años lo reprobó, le cerró el paso para intimidarlo.

Ricardo Lobato, es un ex uniformado del municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, al ver a su ex catedrático, bajo de la unidad para reclamarle enérgicamente porque lo reprobó. De acuerdo des pues de exigirle una explicación, Lobato golpeó fuertemente a su maestro de nombre Manuel, de aproximadamente 60 años.

Policías acudieron al lugar de los hechos por la llamada telefónica de uno de los testigos, sin embargo, al llegar Ricardo ya había escapado. Por su parte el profesor mencionó que levantará una denuncia en su contra para que las autoridades ministeriales lo detengan.