López Gatell: “Esta es la séptima semana, con caída en los contagios por Covid-19″ 

Durante la mañanera de este día, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó que esta es la séptima semana con una tendencia a la baja en los contagios por Covid-19 en México.

Ante los repuntes en lo contagios en distintas regiones del mundo, el funcionario reconoció que en cualquier región del mundo se puede presentar esta situación, sin embargo, aclaró que por el momento México podría estar excepto de dicha situación ya que hay una reducción de 95 por ciento en hospitalizaciones respecto al pico de la epidemia en la segunda ola.

El subsecretario, detalló que las personas que aún no se han vacunado, es porque no han decidido hacerlo o simplemente no quieren recibir el fármaco. También, explicó que se ha vacunado al 87 por ciento de la población, en el caso específico de adultos mayores de 18 años, el nivel de cobertura es del 90 por ciento. Mientras que en los adolescentes de 14 a 17 años, la cobertura es de 54 por ciento.

Ante el abasto de vacunas, detalló que “del 23 de diciembre a la fecha, México ha recibido 224 millones 349 mil 035 dosis de vacunas Covid-19, de las cuales se han aplicado 186 millones 796 mil 040 inyecciones.