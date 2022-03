La Profeco inicia verificaciones en gasolinerías «gandallas» de la CDMX

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza verificaciones en gasolinerías denunciadas por dar el litro de gasolina en la Ciudad de México a precios superiores al promedio.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco, pidió a los gasolineros no abusar pues el Gobierno de México esta semana no cobra el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para disminuir el impacto del alza del precio de la gasolina a nivel mundial.

“Primera vez en este país desde que existe este impuesto especial a productos y servicios que hay un subsidio del 100%», exclamó.

En conferencia de prensa, junto a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, exclamó: “Que no se pasen de rosca las ‘gasolineras’ aquí en la Ciudad de México porque esos cinco, seis pesos, que se están ahorrando por no pagar el IEPS debe llegar al bolsillo de los consumidores y no quedarse en los bolsillos de alguna ‘gasolinera’”.

Sheffield aclaró que en el país no hay un control de precios sobre la gasolina; sin embargo, se están realizando verificaciones en aquellas que presentan precios muy por encima del promedio debido a que reciben denuncias por parte de los consumidores.

Puso como ejemplo una gasolinería ubicada en Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Recordó que la propia jefa de Gobierno señaló en su cuenta de Twitter que el litro de magna se daba en 25.19 pesos y la premium en 29.99 pesos, tres y seis pesos por encima del promedio.

“Si se quejan los consumidores, nosotros vamos a las ‘gasolineras’ donde hay quejas. Esa de Anzures, recibimos cientos de quejas por día en una semana, cientos de quejas por día en una semana, ya era ‘vayan y visítenme’, ¿no? ¿Por qué? Por las mismas quejas, ¿dónde se presentan? En la app de Litro por Litro”, explicó el procurador.

Esta gasolinería fue suspendida por no tener correctamente calibradas las bombas, inconsistencias en sus estudios de impacto ambiental y consideraciones sobre normas de seguridad que no se estaban cumpliendo, así como no reportar sus precios.

Claudia Sheinbaum destacó que cada mañana desde las redes sociales del C5 se da a conocer el top cinco de las gasolinerías más caras y más baratas de la capital, con información obtenida a través de las videocámaras de vigilancia de la ciudad.

“Estamos complementando a Profeco para poder mostrar las ‘gasolineras’ de más barato venden la gasolina y las que más caro venden la gasolina; entonces, esto se está mostrando todos los días, por la mañana, y en las redes sociales del C5″, informó.

Sheinbaum afirmó que “para que no utilicen las ‘gasolineras’ que tienen mayores precios, y eso nos va ayudar a ir regulando el mercado de las gasolinas y los precios de las gasolinas”.