López Obrador: No dormiré en el nuevo hotel del AIFA 

Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que no dormirá en el hotel en el nuevo hotel del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en días pasado se dijo que dormiría en dicho hotel.

López Obrador, mencionó que el cambio en los planes se debe a que el hotel no está certificado. Además, dijo que dormirá en Palacio Nacional para demostrar que se hará 40 minutos del Zócalo al nuevo complejo aeroportuario.

El mandatario detalló que el próximo lunes se levantará a las 4:00 de la mañana, para salir una hora después de Palacio Nacional. Ya en el aeropuerto encabezara, a las 6:00 de la mañana la reunión del gabinete de seguridad federal. Luego se va a llevar a cabo la conferencia mañanera y posteriormente la inauguración del aeropuerto.

Ante las críticas sobre que iba dormir en el hotel señaló “Ya está terminado el hotel, está muy bien, lo que pasa es que hace falta una certificación y dije `no, no, no´ y como leí el comentario de Joaquín López Dóriga que me dio risa, que no hay que perder el sentido del humor, que me voy a llevar dos horas en llegar y que por eso me voy a dormir un día antes, pues no, voy a dormir aquí y voy a hacer como media hora, 40 minutos”.