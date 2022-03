Papa John’s enfrenta un boicot tras negarse a cerrar 190 tiendas en Rusia

La cadena de pizzerías Papa John’s enfrenta fuertes críticas en las redes sociales, según consignan varios medios estadounidenses, luego de que un operador de franquicia estadounidense en Rusia se negara a cerrar 190 tiendas, incluso después de que la compañía dijera que suspendería todas las operaciones corporativas allí luego de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

El operador, Christopher Wynne, le dijo a The New York Times que no cerrará las pizzerías controladas por su empresa pero que en su mayoría son propiedad de rusos. Las 190 tiendas son la gran mayoría de las ubicaciones de Papa John’s en Rusia.

Papa John’s siguió a otras compañías estadounidenses, como McDonald’s, Starbucks, PepsiCo y Coca-Cola, en su decisión de no operarían allí.

El martes 8 de marzo, McDonald’s anunció que cerraría temporalmente todos sus locales porque no puede «ignorar el innecesario sufrimiento causado a Ucrania», aunque precisó que todos los empleados seguirán percibiendo sus salarios. La cadena de comida rápida lleva 32 años operando en el país.

Horas después se sumó la cadena Starbucks, que aunque tiene cifras más modestas (170 locales, según Statista, y 2,000 empleados) supone igualmente otro potente símbolo de la globalización capitalista con sus cafeterías que suelen situarse siempre en las partes más concurridas de las ciudades principales.

La empresa, que reiteró su condena «a los horribles ataques de Rusia en Ucrania», anunció que suspende todas sus actividades en territorio ruso y avanzó que, a medida que evolucione la situación, continuará tomando medidas que vayan en línea con sus «valores».

Un día después, Papa John’s anunció en un comunicado que había «suspendido todas las operaciones corporativas en Rusia», y agregó: «Ha cesado todo apoyo operativo, de marketing y comercial y compromiso con el mercado ruso».

«Papa John’s International actualmente no recibe regalías de estas tiendas franquiciadas en Rusia. Papa John’s International no posee ni opera ningún restaurante en Rusia», dijo la compañía en un comunicado.

Aún así, Wynne se negó a cerrar sus tiendas. “Lo mejor que puedo hacer como individuo es mostrar compasión por la gente, mis empleados, franquiciados y clientes sin juzgarlos por los políticos en el poder”, dijo el franquiciatario estadounidense de 45 años al periódico.

“La gran mayoría de los rusos tienen la mente muy clara y entienden la oscura gravedad de la situación en la que se encuentran”, dijo. “Y al final del día, aprecian una buena pizza”.

Pero el directivo subestimó las reacciones negativas que su decisión podría tener entre los consumidores y las críticas a la marca Papa John’s no se hicieron esperar.

«Afirmando que solo quiere servir la pizza de la franquicia Papa John’s, el estadounidense Christopher Wynne emprende el camino oscuro de apaciguar el genocidio de Putin en Ucrania», tuiteó una persona.

Muchas otras personas pidieron boicots en Estados Unidos.

«¡No he pedido #PapaJohns en años! ¡El CEO apesta y sus pizzas también! ¡Aparentemente, he tomado una buena decisión ya que él apoya a Putin! #boycottpapajohns», escribió una persona.