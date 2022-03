Has sufrido de ¿Ghosting?

Has salido con una persona se la pasan muy bien, haces conexión, salen se divierten, se escriben y llaman frecuentemente y de repente de deja de contestar, sin ninguna explicación y desaparece de tu vida.

Te preguntas por qué pasó, qué hiciste mal, si deberías seguir insistiendo con mensajes y llamadas, te sientes culpable como si le hiciste algo malo.

El significado de la palabra «ghosting» deriva de «ghost» que significa fantasma en inglés.

La psicóloga Silvia Congost: dice que las personas que sufren del ghosting pueden sentir culpa, obsesión por encontrar explicaciones, baja autoestima, humillación, odio. Es normal sentirnos así, pero no podemos hacernos falsas ilusiones o seguir esperando a una persona.

A continuación te explicamos los pasos para afrontar el ghosting:

Si te interesaba, hazle el duelo necesario, al final siempre hay mas personas quie quieren compartir, risas, momentos, sexo y con nosotros.

Contacto cero: No llamasdas mensajes, texto si le importaras te va a llamaría en su momento

no lo busques, si es necesario, bloquea y elimina para evitar tentaciones de escribir, llamar o ver qué hace y con quién.

No es tu culpa: Algunas personas les interesamos a otras no y no te presiones sin importar lo que creas haber hecho mal. Es un tema que el tiene que lidiar no tú, realemnte es una falta de respeto pero no te tomes nada personal. Sin importar lo que creas haber hecho mal no es buena señal que las personas se vayan sin avisar.

El ghosting. ¿Es lo que quieres como pareja?