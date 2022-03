Gobierno de China confirma que no hay sobrevivientes tras accidente aéreo En el avión viajaban 132 personas, no hay indicios de algún sobreviviente de acuerdo a los socorristas

Ante el accidente aéreo del día de ayer, el director de la Oficina de Seguridad Aérea, Zhu Tao, informó que no hubo sobrevivientes tras la caída a tierra de un Boeing 737-800 de China Eastern. El director explicó que la policía paramilitar trabaja en el sitio del accidente, sin tener éxito alguno.

Zhu Tao, declaró «Hasta ahora, los equipos de búsqueda y rescate no han encontrado sobrevivientes». Las labores por parte del personal militar siguen, sin embargo, el futuro no es muy alentador, el gobierno chino no ha confirmado la muerte de todos los pasajeros, solo menciona que seguirán con la búsqueda de sobrevivientes.

El día de ayer un avión, se estrelló en una zona montañosa, lo que ocasionó un incendio forestal, la aeronave se encontraba a 50 minutos de su destino. En el avión viajaban 132 personas (123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación).

Mientras tanto, el mandatario, Xi Jinping, pidió una investigación a fondo para esclarecer los motivos de la caída. Además, comentó que los trabajos de búsqueda continuarán a pesar del mal tiempo.

Medios de aquel país, señalaron que de acuerdo a los socorristas que trabajan en la zona es muy posible que los cuerpos hayan quedado «totalmente incinerados”. Tras la caída del avión, la empresa dueña, China Eastern decidió cancelar más de 1.900 vuelos esta jornada, lo que corresponde al 90 por ciento de los viajes que debía operar esta jornada en territorio chino.