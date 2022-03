Gabriel Quadri es reprendido por el INE por publicar tuits transfóbicos.

El Instituto Nacional Electoral ordenó a Gabriel Quadri eliminar tuits transfóbicos en los que califica a los diputados de morena como “hombres que se hacen pasar por mujeres”, ante la indicación el diputado panista declaró «no me van a callar».

Quadri aseguró que esto es un intento por limitar su libertad de expresión como ciudadano y diputado federal, por lo que aseguró que el partido “Trans-Morena” trata de silenciarlo al exponer la mala administración que lleva a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El partido Trans-Morena, con hombres que se hacen pasar por mujeres, trata de silenciarme por instrucciones de su Jefe López, y utilizando al Tribunal Electoral. No me van a callar, no van a coartar mi libertad de expresión como ciudadano y diputado federal…”, escribió en su cuenta de twitter.

Esta no es la primera ocasión en la que Quadri es reprendido por sus actitudes, pues anteriormente la diputada Salma Luévano ya lo había denunciado y había recibido una resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le pidió abstenerse de difundir mensajes que pueden ser discriminatorios sobre la base de categorías transgénero, hasta que concluya el procedimiento sancionador instaurado por la activista trans Salma Luévano, quien presentó una denuncia por supuestos actos constitutivos de violencia política de género en su contra, por su identidad como mujer transgénero, emitidas por el diputado.

Agregó que en su denuncia, la diputada solicitó medidas cautelares consistentes en un análisis de riesgo y plan de seguridad, además de ordenar al supuesto agresor que retirara la campaña violenta y se abstuviera de publicar discursos de odio en contra de la ahora recurrente y la población LGBTTTIQ+, particularmente en contra de las personas trans.

Por lo anterior, el INE declaró improcedente la solicitud de adopción de las medidas cautelares por considerar que no se demostró la existencia de una urgente e imperiosa necesidad que las justificara.

Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, sí emitió medidas cautelares contra Quadri por su reciente tuit, cuya resolución fue que el diputado debe eliminar cuatro de 11 tuits en los que hay expresiones de discriminación y transfobia.