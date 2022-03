PLEITOS TERRENALES EN EL EDÉN (DEL) TABASQUEÑO

Dice el dicho que no hay más ciego que el que no quiere ver y ello acomoda a la perfección al inquilino del Palacio Nacional, quien por más que diga que no ve la confrontación entre Olga Sánchez Cordero, Alejandro Gertz Manero y Julio Scherer Ibarra como un tema de justicia está dando pie a que se deteriore su ya de por sí deteriorada imagen y la de su gobierno.

Obvio que este conflicto va a generar grietas en el grupo dominante y, a la par, el Presidente puede perder el control y diseño de su gobierno.

Es un asunto que le compete directamente, porque los personajes involucrados en este sarao le son cercanos y han sido y son sus operadores.

El rompimiento entre Gertz y Scherer se dio por el asunto de la familia del fiscal. Al final nos hemos dado cuenta que era una lucha por el poder, fue como un choque de trenes, en la cual los dos se sentían con la fuerza y apoyo para imponer sus decisiones.

Algún día sabremos por qué Scherer dejó Palacio Nacional, por más que el Presidente trató de evitar su salida, al final no pudo retener a quien es “como su hermano”.

Hay asuntos de fondo que por más que haya explicado Scherer dejan dudas, sin perder de vista que son temas que pasan por el ámbito del primer círculo del poder, los cuales el Presidente no puede soslayar.

En el camino está también quien fuera titular de Gobernación, quien en varias ocasiones arremetió contra Scherer.

El asunto adquiere enorme importancia, porque las diferencias entre ellos, a lo que hay que agregar las muchas referencias de Sánchez Cordero respecto al machismo existente en el gabinete de lo cual hizo caso omiso el Presidente, eran también temas sensibles y trascendentes y algunos de ellos estaban directamente relacionados con el Presidente.

Lo que queda claro es que el Presidente tenía un problema que se fue creciendo cada vez más.

En su entorno inmediato traían una bronca monumental y el Presidente, según Scherer, pensaba que eran sólo “chismes”.

López Obrador quizá no se quiso meter, porque tenía que tomar decisiones que pudieran romper presumibles cohesiones internas, las cuales vimos que no existían.

Las grietas se han abierto. Scherer en su artículo habla de su incierto futuro, presumimos que desde el ámbito legal.

López Obrador no puede dejar pasar un problema que le va a afectar tarde que temprano y sobre el cual estamos viendo el inicio.

Falta por ver lo que dice la Corte sobre el caso Gertz – que parece será contrario a los afanes de venganza del Fiscal -, la respuesta de Olga Sánchez Cordero, que de entrada señala al ex consejero jurídico de Presidencia con señalamientos no tan tersos, y lo que se viene en contra de Scherer; no vaya a ser que los demonios anden sueltos.