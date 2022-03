¡Doraditas de regreso al AIFA!: AMLO sugiere abrir comercios de comida típica en nuevo aeropuerto 

Durante el evento de inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se hizo viral en redes sociales, videos y fotografías de una mujer vendiendo doraditas durante el evento, inclusive había fila para poder comprar una, elementos de seguridad del AIFA solicitaron se fuera del lugar.

Un día después de la inauguración, la señora ya no pude vender doraditas, situación que generó críticas por no permitirle vender y correrla. Ante esta situación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que no busca que México sea como Canadá, y destacó el aporte de las culturas originarias.

López Obrador, señaló que en México prevalece el pensamiento clasista, dijo “algunos se sienten de sangre azul. También, explicó que la gastronomía popular es única y pidió que en el AIFA se ponga un par de comercios para la venta de alimentos típicos mexicanos.

El presidente explicó ante las críticas de los conservadores “no saben lo que son las tlayudas, además lo que vendía la señora no era tlayuda, era doraditas, además son riquísimas”. Además, negó que la presencia de la señora que vendía doraditas en la terminal represente que se haya vulnerado la seguridad.