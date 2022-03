Donovan Carrillo abandona mundial de patinaje artístico El equipaje con sus patines no llegó a tiempo, debido a esa situación tuvo que abandonar la competición

El patinador artístico mexicano, Donovan Carrillo, tuvo que abandonar el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, que se celebra en Montpellier, Francia. A tan solo unas horas de que iniciará su competencia, la drástica decisión fue tomada debido a que sus patines jamás llegaron a Francia.

Ante el abandono del mexicano, la Unión Internacional de Patinaje, informó “Carrillo ha abandonado debido a motivos personales. El equipaje con sus patines no llegó a tiempo para la competición. El deportista mexicano sería el segundo en saltar a la pista de hielo dentro del Grupo 1.

Hace tan solo unos días, el patinador anunció en redes sociales que aún no contaba con sus patines debido a que la aerolínea con la que viajó todavía no le entregaba la maleta en donde iban sus herramientas.

Sin embargo, el ánimo no decayó y entreno con unos patines nuevos, a los cuales no estaba acostumbrado, en el patinaje artístico te tienes que acoplar a los patines no puedes cambiar de un día para otro.

Ante esta situación el sitio Olympics, explicó «Las botas y las cuchillas son muy técnicas, lo que significa que, si un patinador no tiene su propia equipación, podría ser arriesgado sobre el hielo»,

Donovan Carrillo, brillo durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, Siendo el primer mexicano en participar en una final de patinaje artístico, un logró que prevalecerá por muchos años ya que son escasos los atletas de invierno mexicanos.