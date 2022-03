Firma de convenio entre CDMX y Campeche

El pasado jueves, se llevó a cabo la firma de convenio entre la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el gobierno de Campeche, con el objetivo de la innovación y digitalización de servicios públicos.

La mandataria aseguró que se ha estado desarrollando «un modelo de gobierno de cercanía con la ciudadanía»

La innovación tecnológica; no tiene que ver con la modernidad o con la utilización de las tecnologías digitales per se o nada más porque otros las usan y debemos usarlas, si no significa que el ciudadano, la ciudadana, que los habitantes de la ciudad tienen acceso de una mejor manera a su gobierno, significa erradicar la corrupción, significa una cercanía con el gobierno que tiene que ver con evitar largas filas, largos trámites y sencillamente, utilizar las ventajas digitales para poder acceder a los Grandes Derechos”, indicó la jefa de Gobierno.

Por parte del titular de la Agencia Digital de Innovación Púbica (ADIP), José Antonio Peña Merino, añadió que uno de los convenios específicos del Convenio Marco con el estado de Campeche tiene que ver con temas de innovación y digitalización de servicios públicos, los cuales han generado ahorros al Gobierno capitalino de alrededor de 2 mil millones de pesos.