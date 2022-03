Ucrania vs Rusia: Abramovich y negociadores ucranianos pudieron ser envenenados El dueño del equipo de futbol inglés Chelsea, Roman Abramovich, y negociadores ucranianos pudieron ser envenenados por elementos radicales rusos

Ucrania vs Rusia: Abramovich y negociadores ucranianos pudieron ser envenenados

De acuerdo al diario estadounidense, Wall Street Journal, el multimillonario y dueño del equipo de futbol inglés Chelsea, Roman Abramovich, y negociadores ucranianos pudieron ser envenenados, ya que tras una reunión en Kiev sufrieron distintos malestares.

El diario, informó que en dicha reunión a principios de este mes Roman y los negociadores ucranianos buscaban un acuerdo de paz con los representantes rusos. Días después de ello las personas antes mencionadas tuvieron malestares a causa de un probable envenenamiento.

El periódico explicó que en la reunión se buscaba el fin de la invasión rusa. Sin embargo, esto no pasó y los asistentes presentaron síntomas como: irritación en los ojos, lagrimeo constante y doloroso y descamación de la piel en la cara y las manos.

Abramovich y los negociadores, se han recuperado y sus vidas no corren peligro.Aun no se puede determinar si el ataque fue causado por un agente químico o biológico, o si se trató de una radiación electromagnética. A pesar de esta situación, el multimillonario ruso no ha dejado de trabajar y es que esta en serios aprietos por las sanciones de occidente a Rusia.

El dueño del Chelsea, ha viajado por Leópolis, Moscú y otras ciudades en sus esfuerzos de mediación entre los gobiernos ruso y ucraniano. De acuerdo al medio de comunicación estadounidense el ataque se atribuye a «elementos radicales de Moscú” que habrían intentado boicotear las negociaciones de paz.