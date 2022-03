Anuncia AMLO que el avión presidencial se pondrá en renta

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el avión presidencial será entregado a la empresa Olmeca-Maya-Mexica, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para su administración; informó que la aeronave podrá ser rentada.

“Que se utilice para que no esté sin volar. Que pueda tener ingresos para pagar sus gastos y el mantenimiento, entonces ese avión presidencial estará en Santa Lucía”, explicó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que el avión podría ser utilizado para vuelos largos, como Quintana Roo o Baja California, y se conservará en las condiciones en las que fue heredado por las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

El trámite de renta avanza a través del diálogo con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, aunque no se descarta la posibilidad de contar con el apoyo de empresas para que se ponga en servicio lo más pronto posible.

Precisó que su venta se ha complicado por la cantidad de lujos y no sería una opción viable reconvertirlo por los altos costos que eso representaría.

“No se ha podido vender porque lo hicieron muy extravagante y está hecho a la medida, es decir, lo hicieron como lo solicitaron, y darle otro uso, reconvertirlo, (…) ya no es posible; costaría muchísimo, inclusive hasta técnicamente sería complicado por el material que tiene”, explicó.

Reafirmó que, si se lograra vender el avión, no sería a precio de remate y solo considerarán ofertas que respeten el precio de avalúo.

Actualmente la empresa Olmeca-Maya-Mexica de la Sedena opera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y administrará el Tren Maya y los aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque.

Referente al Tren Maya, el mandatario reafirmó que la construcción en el sureste del país es un proyecto benéfico para la población de esa región e impulsará el desarrollo con respeto al ambiente.

“Es un proyecto integral. (…) Esta es una gran obra porque en total son mil 500 kilómetros y comprende a cinco estados: es Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. ¿Por qué es esta obra? Todo el sureste quedó en el abandono durante el periodo neoliberal, eso lo pueden ustedes constatar con datos estadísticos”, remarcó.

Durante su ejecución, dijo, “no se toca, no se altera en nada los ríos subterráneos y los cenotes. (…) No hay monte alto, no hay selva”.

Recordó que en toda la ruta se están sembrando 200 mil hectáreas de árboles, además de las 10 mil que se cultivarán para ampliar la reserva de Calakmul y las mil del Parque Nacional del Jaguar; en las orillas de la ruta del tren habrá árboles flor.

Aseguró que el proyecto cuenta con la aprobación de las personas que habitan el sureste de México.

El mandatario agregó que se utilizó el derecho de vía para la construcción de terraplenes y las vías del Tren Maya.

Sostuvo que no hay disputas legales en la mayoría de los tramos. El 5, que se divide en norte, de Cancún a Playa del Carmen y sur, de Playa del Carmen a Tulum, es el que están impugnando.

En este caso se optó por un nuevo trazo que va en paralelo a la carretera; ya está concedido el derecho de vía y el proyecto contempla hacer viaductos para pasar por arriba llegando a Tulum, de modo que no se verán afectados los cenotes, explicó el presidente.

Informó que, tras concluir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los ingenieros militares se trasladaron al sureste del país para construir los tramos 6 y 7 del Tren Maya, de Tulum a Escárcega.

El jefe del Ejecutivo anunció que este fin de semana dedicará la gira de trabajo a constatar la rehabilitación del aeropuerto de Chetumal y los tramos que comprenden la ruta del Tren Maya.