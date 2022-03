“Si me gritan me voy” dice Enrique Alfaro a familiares de desaparecidos Los familiares de desaparecidos señalan que es una simulación la búsqueda empleada por el gobierno de Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ciudadanos que forman parte del Colectivo Luz de Esperanza, reclamaron al gobernador de esa entidad, Enrique Alfaro, que solo simula la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Ante los cuestionamientos y el asedio, el mandatario estatal les contesto “No me griten”, sin embargo, minutos después el dirigente jalisciense les ofreció abrir una mesa de diálogo para atender todas sus inquietudes.

El día de ayer el colectivo se manifestó a las afueras del Palacio de Gobierno de Jalisco. Fue ahí cuando Alfaro intentó ingresar a la sede donde miembros del colectivo lo interceptaron, en ese momento se detuvo y le dijo a una señora “Si me sigue gritando, me voy”.

Al escuchar eso la señora le grito “Busque a mi hijo”. En seguida Alfaro respondió “Yo busco a los hijos de todos siempre. Estoy aquí para atenderlos. Vine a platicar, pero no me grite”. Al seguir su paso los manifestantes reiteraron que es una simulación la búsqueda, ya que no hay ningún ministerio público para hablar sobre los avances de la respectiva investigación.