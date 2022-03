Acusan a soldados rusos de violar a mujeres ucranianas durante conflicto Rusia-Ucrania.

En Ucrania, la Fiscalía General se encuentra investigando una denuncia realizada por una mujer en la que acusa a soldados rusos de haber abusado sexualmente de ella durante la invasión de Rusia a su país, pero no solo eso, pues la víctima declaró que los militares asesinaron a su esposo, la violaron, y amenazaron con llevar a su hijo de 4 años a ver los sesos de sus padres.

Luego de que este caso se hiciera público, el gobierno de Rusia negó rotundamente este tipo de actos por parte de sus soldados, asegurando que jamás se meterían con civiles ni lo han hecho desde el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero.

Por su parte, Dmytro Kuleba, canciller ucraniano informó que piensa llevar a la Corte Criminal Internacional los casos de abuso que han sido denunciados, y que son reconocidos como crímenes de guerra.

Maria Mezentseva, diputada ucraniana, habló del caso de Natalya y dijo que Ucrania “no guardará silencio” ante estos crímenes.

La violación.

Según detalló la víctima, identificada como Natalya, de 33 años de edad, los soldados llegaron a su domicilio y mataron a su perro, al intentar escapar en su auto uno de los generales, quien se presentó como Mikhail Romanov, y quien a decir de la mujer parecía borracho, chocó el auto, impidiéndoles huir.

Por la noche, ella se encontraba con su familia en su hogar cuando escucho un disparo, al salir a averiguar que es lo que ocurría se encontró a su esposo muerto en le suelo y a dos soldados rusos que le apuntaron con una pistola y le ordenaron que se callara y se quitara la ropa.

Según los soldados rusos, le habían disparado a su esposo porque era «nazi».

Tras el asesinato los hombres le dijeron a Natalya: “Más vale que te calles o traeré a tu hijo y le mostraré los sesos de su madre esparcidos por toda la casa”, le dijo.

Enseguida le exigió que se quitara la ropa. “Entonces los dos me violaron, uno tras otro. No les importó que mi hijo estuviera en la habitación de al lado, llorando”. Todo el tiempo, los soldados le apuntaban con una pistola en la cabeza, mientras la insultaban y se preguntaban si dejarla viva.

Tras la violación la mujer acudió a ver a su hijo quien estaba horrorizado, lamentablemente los soldados regresarían a violarla nuevamente, una vez que acabaron con la mujer se quedaron dormidos ya que estaba en estado de ebriedad, en ese momento Natalya aprovechó y salió corriendo de su casa junto con su hijo hasta que llegaron a la ciudad de Ternopil, donde tenía familiares refugiados.

Su hijo aún no sabe que su padre murió. “Si vamos a la tienda, me pide comprarle una dona para su papá”, comentó Natalya. En la escuela, les dice a sus amiguitos que “tuvieron que huir porque entraron unos bandidos a su casa, pero que su papá se tuvo que quedar. No sabe que su padre está muerto”.