México va por su pase al mundial de Qatar 2022 ante El Salvador 

El día de hoy la selección mexicana de futbol va por su pase directo al mundial de Qatar 2022, ante El Salvador, el cuadro nacional no pasa por su mejor momento futbolístico, sin embargo, tiene en sus manos el boleto, la escuadra visitante ya no pelea nada, pero sin lugar a duda si el tricolor se relaja se puede llevar un gran susto.

Este partido se va a llevar a cabo el día de hoy, en la cancha del majestuoso estadio Azteca, en punto de las 19:05 horas. El tri viene de una victoria como visitante ante la peor selección hondureña de la historia, el cuadro azteca solo le pudo ganar por un gol a una débil selección catracha.

Ante Estados Unidos, la selección tuvo coraje y ganas, pero no tuvo claridad a la hora de la generación de juego, los cuadros rivales del área le han aprendido a jugar a México, ya que se le paran los once en zona baja y México no sabe abrir la muralla que les para el cuadro rival con jugadores de muy buen físico. De milagro no perdió ante Estados Unidos ya que las jugadas más claras las tuvieron los estadounidenses.

Para el día de hoy se espera a la misma base que se ha venido presentado en los últimos partidos, con Ochoa en la portería, César Montes, Johan Vásquez, en la central, por derecha Jorge Sánchez, en la otra banda se perfila Gerardo Arteaga. En el centro del campo Carlos Rodríguez, seria acompañado por Erick Gutiérrez y Diego Laínez, que serían la novedad. Otra de las sorpresas sería Alexis Vega para darle descanso a Hirving Lozano, Uriel Antuna en lugar de Tecatito que está tocado y Henry Martín por Raúl Jiménez, que se ha esforzado, pero no se le ha dado el gol.

En términos generales México tiene asegurado su lugar en el mundial, solo falta saber si quedará segundo o tercero de la clasificación. Se espera una contundente victoria, otro tema a cuidar son las amarillas que tienen algunos jugadores, que podría repercutir en la fase de grupos del mundial por eso algunos habituales no van de arranque.

Por El Salvador no se espera nada, un cuadro que esta con miras a prepararse a la próxima Copa Oro, un cuadro con muchas caras jóvenes de origen salvadoreño que radican en la unión americana. Lo preocupante es el estilo de la selección azteca, para este partido tiene que mejorar, ya que hay rumores sobre un posible cese del Tata, en su lugar entraría Miguel “El Piojo” Herrera.