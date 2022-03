Inicio/Nacional/ Marihuana: AMLO dice que aún no es posible autorizar el uso lúdico del cannabis

Marihuana: AMLO dice que aún no es posible autorizar el uso lúdico del cannabis El mandatario de México reiteró que "no se ha alcanzado un acuerdo sobre la marihuana, no hay consenso al interior del gobierno porque sigue habiendo muchos daños en los jóvenes""