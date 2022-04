Óscar 2022: Tras el bofetón a Chris Rock, policía intento arrestar a Will Smith Policías de Los Ángeles consultaron al humorista Chris Rock, sobre si quería presentar cargos contra Smith

La ceremonia de los Óscar 2022, ha dado mucho de qué hablar, debido a la polémica bofetada de Will Smith. De acuerdo a Will Packer, productor de la ceremonia, la Policía de los Ángeles estuvo a punto de arrestar a Will Smith después de que abofeteara al humorista Chris Rock en los Óscar.

El productor, aseguró que agentes dijeron “vamos por él. Estamos preparados, estamos preparados para arrestarle ahora. Puedes presentar cargos”. Detalló que oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se presentaron en el teatro Dolby y consultaron a Rock si quería presentar cargos contra Smith.

Packer, explicó que los agentes explicaron distintas opciones de proceder a Rock, sin embargo, él dijo que no quería realizar ninguna acción. En tanto que la Academia de Hollywood aclaró que pidió a Smith que abandonara la ceremonia tras el incidente, pero Smith se negó rotundamente.

Así mismo, la Academia de Hollywood invitó este miércoles al actor Will Smith a enviar una declaración escrita sobre su conducta en la gala de los Óscar del domingo. Cabe mencionar que el actor tiene 15 días para enviar su declaración, antes de que el 18 de abril la Academia, tome medidas disciplinarias como la suspensión o expulsión.

Dichas declaraciones del productor se dieron en un adelanto, de lo que será la presentación completa de una entrevista que realizó para el programa Good Morning America, que se emitirá el día de hoy.