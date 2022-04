López Obrador: “Plan de reforma eléctrica se queda como está» 

El día de ayer, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo una reunión con funcionarios estadunidenses y empresarios del sector energético. Al término de la junta dijo “la reforma eléctrica se queda como está porque incluye lo que ellos tienen como preocupación, lo de la transición energética”.

El presidente mencionó “Estamos en condiciones de apoyar la transición energética de industria automotriz norteamericana en México, aportándole la energía limpia que requiera. Destaca como parte de este esfuerzo la fabricación nacional de vehículos eléctricos”.

López Obrador, indicó “Estamos dispuestos a atender a las empresas del sector energético de Estados Unidos, sin actuar de manera injusta y arbitraria. Existe disposición al diálogo, no queremos dejar de tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos ni con las empresas de ese país”.

Añadió que la cooperación con Estados Unidos “es imprescindible y benéfica la integración económica y comercial entre las dos Naciones con respeto a nuestras soberanías y sin aceptar actos ilegales, influyentismo y corrupción “.

El dirigente nacional comentó que en la reunión con estadounidenses “No es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias, no es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica y ahora energía con agua en las hidroeléctricas. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque ya no vamos a crear ninguna planta que produzca energía con carbón”.