Loret de Mola responde a los cuestionamientos de AMLO  

El día de ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestiono fuertemente al famoso periodista mexicano, Carlos Loret de Mola, sobre sus casas y su enriquecimiento, sin embargo, el comunicador respondió con el tema de la casa lujosa del hijo de AMLO.

Loret de Mola, escribió en Twitter, “El presidente López Obrador dice que es muy modesta la casona de su hijo en Houston Muy modesto saltar de un departamento en Copilco a una casa con alberca de 23 metros en el extranjero… ¡y sin trabajar!”.

Mientras que en su columan del día de ayer el columnista indicó “62 días después de que se reveló la casa gris de José Ramón López Beltrán en Houston, el presidente aceptó que lo que hizo su hijo estuvo mal: “yo no lo haría”.

De mola indicó “El yo no lo haría es una condena implícita, es un deslinde de la actuación de su primogénito, es la aceptación de que la lujosa casa del hijo es una contradicción flagrante al discurso de austeridad del papá”.

Mencionó “El ‘yo no lo haría’ de López Obrador significa que la casa gris es una equivocación, que la equivocación es de José Ramón y que el presidente no lo avala. ‘Yo no lo haría’ es que Andrés Manuel no hubiera vivido en una casota con alberca de 23 metros”.

También, señaló “Por ahí hubiera comenzado. Si esa hubiera sido su reacción desde el primer día, el presidente se hubiera ahorrado una larga y penosa justificación de lo injustificable, se hubiera ahorrado simular que su hijo trabaja”.