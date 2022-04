En lo que va del 2022 se han registrado 511 incendios forestales en la CDMX

Del primero de enero al primero de abril del año en curso, la Ciudad de México ha registrado 511 incendios forestales que han dejado afectaciones en mil 247.85 hectáreas (casi dos veces las dimensiones del Bosque de Chapultepec) de las nueve alcaldías que conforman la zona del Suelo de Conservación de la capital, dieron a conocer autoridades capitalinas.

La alcaldía Milpa Alta es en donde se han registrado la mayoría de los siniestros con 287, seguida de Tlalpan con 151, en Xochimilco se tiene registro de 18, en Tláhuac 16, en la Magdalena Contreras 15, en la Gustavo A. Madero 13; mientras que en Iztapalapa van nueve y en Cuajimalpa dos.

El secretario de Gobierno, Martí Batres, explicó que la onda de calor que vive la capital del país propicia el riesgo de aumento de incendios forestales, lo que a su vez ocasiona mala calidad del aire.

Ante esto, el funcionario solicitó apoyo a la ciudadanía para evitar el aumento de incendios forestales en la capital, entre ellos: seguir los lineamientos de las diversas áreas de Gobierno; evitar fogatas en bosques así como quemas agrícolas; no lanzar espejos o vidrios en los bosques, ya que pueden reflejar la luz solar y desatar incendios; no tirar basura en los bosques y no lanzar colillas o cigarros en los bosques.

En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Marina Robles, explicó que el pasado sábado 2 de abril, se detectó olor a humo en varias partes de la Ciudad de México, como consecuencia de 20 incendios forestales que estuvieron activos ayer.

“Afortunadamente las condiciones de partículas no llegaron a una condición de contingencia, se mantuvo una condición aceptable en muchas de las partes de la ciudad, y mala en otras”, expuso Marina Robles.