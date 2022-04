Deslinda AMLO a titular de SEGOB de actos proselitistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha estado visitando entidades de la República como parte de sus funciones y con el objetivo de llevar a cabo las actividades de la agenda de la Cuarta Transformación.

“Él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta (de Revocación de Mandato). No va a mítines. Él, para que se tranquilicen y se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia. (…) Que no se confundan, él no está haciendo campaña”, subrayó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario indicó que el titular de Segob trabaja en asuntos de beneficio para la nación, por lo que no participa en actos de campaña o promoción.

“Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad, que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso está dedicado”, apuntó.

Informó que este fin de semana el secretario atendió temas de seguridad en el norte del país y, si hay denuncias en contra del funcionario, la autoridad competente tendrá que resolverlas.

“Tiene que procurarse actuaciones apegadas a la Ley; no violar la Constitución y las leyes que de ella emanan”, puntualizó.

El presidente dio a conocer que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, tomó licencia para promover el ejercicio democrático del próximo 10 de abril.

El mandatario afirmó que “un buen demócrata es el que quiere establecer la democracia como forma de vida”.

Reiteró que es fundamental conocer en todo momento el sentir del pueblo de México respecto a la forma de gobierno.

“Ojalá y esta semana la gente piense, tenga información y decida libremente”, dijo en referencia a la Consulta de Revocación de Mandato del próximo domingo.