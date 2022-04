López Obrador: Hay discrepancias en PRI y PAN ante reforma eléctrica 

Desde Palacio Nacional, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que “Cuando no hay ideología y domina el pragmatismo ramplón, el PRI y el PAN se asocian”. Además, cuestionó la negativa de la oposición por apoyar su iniciativa de reforma energética.

Durante su tradicional conferencia matutina, dijo “Vamos a saber quién es quién; tengo información de que legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares”.

El presidente, comentó sobre diputados del PRI y del PAN “Van a votar libremente y se van a rebelar, y llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares, y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria. Que se rebelen, que tengan arrogancia de sentirse libres”.

López Obrador, mencionó “cuando no hay una ideología, cuando no hay principios, cuando no hay una doctrina, cuándo es la lucha del poder por el poder, cuando lo que domina es el pragmatismo ramplón pues se desfigura todo, es una situación lamentable, ojalá reflexionen más sobre sus conductas, que revisen la historia de sus de sus partidos”.