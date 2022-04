Da Gran Bretaña orden para extraditar a México a la esposa de Javier Duarte Karime Macías Tubilla, exesposa del gobernador de Veracruz, deberá regresar a México; su defensa dice que todavía no está dicha la última palabra.

En un comunicado, el órgano de justicia indicó que El Departamento de Estado de Gran Bretaña ordenó esta medida tras ratificar la resolución del juzgado británico que conoció del caso.

La FGR sostuvo que Macías Tubilla cuenta con 14 días para impugnar esa determinación.

La excónyuge del exmandatario veracruzano se encontraba en Londres cuando en octubre de 2019 recibió una notificación policial para presentarse en una comisaría de Westminster, a raíz de una orden de extradición a México, remitida a través de Interpol.

Pero en ese momento quedó en libertad bajo fianza, antes de que empezara el proceso legal de extradición.

Macías Tubilla es señalada de varios fraudes, entre ellos, uno por 112 millones de pesos cometidos contra el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cuando ella fungía como presidenta honoraria.

Marco del Toro, abogado de la exprimera dama estatal dijo que no será enviada al país, toda vez que la determinación de la Gran Bretaña no es final y que como apelarán, el proceso no ha culminado.

“No se vislumbra por un lado que se llegue a esa determinación final de extradición”, sostuvo el litigante en entrevista con Milenio Televisión.

Del Toro apuntó que continuarán extendiendo los recursos legales para que no venga a México.