¿No había más filtros? Detienen a Fátima «N», paramédica que fingió su secuestro en Coahuila.

La Fiscalía General de Coahuila informó sobre la detención de Fátima «N», paramédica que fue reportada como desaparecida desde el pasado viernes, pero que en realidad se encontraba con un amigo en Saltillo.

La imagen de Fátima se hizo viral en redes sociales luego de que se anunciara su desaparición, además sus familiares dieron parte a las autoridades luego de recibir un mensaje enviado por ella misma en le que indicaba que había sido secuestrada por dos hombres que la obligaron a subir a un auto,

A través de Grupo Multimedios y Milenio se obtuvieron mensajes que la joven compartió a sus familiares, donde también descubrieron que había reportado el hecho a las autoridades al 911.

“Carro café, dos personas, me duele muchísimo la cabeza, no sé en dónde estoy asustada no veo nada tengo mucho miedo escucho ruidos y que hablan con otras personas mi celular se apagará pronto, por favor, ayúdenme voy en algo muy chico es casi imposible moverme tengo muchas llamadas y muchos mensajes, agarré el primer contacto que apareció ayúdenme por favor tengo mucho miedo”. se leyó en el mensaje.

La víctima también específico que estaba atada en un hogar ubicado en la colonia Lomas de Lourdes en Saltillo y no podía liberarse de sus capturadores.

“No puedo, no sé qué tenga mi celular tengo mucho miedo no sé dónde esté, tengo desde hace ratito queriendo marcar y no salen llamadas, tampoco puedo responder ese mensaje, lo mandé cuando recién reaccioné… ayúdenme… estoy asustada”, escribió la joven.

Cuando autoridades lograron dar con la mujer, familiares, y las personas que la acompañaban acudieron a declarar, para sorpresa de todos, el amigo con el que se encontraba declaró que ella estaba con él por voluntad propia.

Ahora la fiscalía averigua lo que provocó que Fátima quisiera escapar de sus casa, además de que podría recibir una condena de entre 4 y 16 años de prisión, esto según lo que dice el artículo 14 de la ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro que rige en todo el país, «la simulación del secuestro está condenada».