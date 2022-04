Previo a consulta, Claudia Sheinbaum asegura que en el INE «no toleran la democracia».

Durante la marcha realizada la tarde de este miércoles 6 de abril a favor de la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo, aprovechó para criticar al INE por su postura ante la encuesta de Revocación de mandato, asegurando que el organismo electoral no tolera la democracia.

«¿Qué va a pasar el próximo domingo? Hoy quien pone a consulta su mandato a revocación de mandato, solo puede ser un presidente valiente que sabe que el pueblo lo quiere, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde aquí, en este Monumento a la Revolución le decimos que no lo van a vencer las calumnias, porque tiene un pueblo que lo acompaña, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no está solo, no está solo, no está solo, no está solo», dijo la mandataria capitalina, quien hoy pidió el día para encabezar el mitin sobre la Reforma Eléctrica.

Sin especificar nombres, Sheinbaum declaró que los consejeros del INE no cuentan con calidad moral, ya que «odian» la idea de un pueblo libre y participativo, «están por cumplir nueve años al frente del Instituto Nacional Electoral y por eso ya les gustó, pues piensan que la democracia es de ellos pero no, la demarcación es la soberanía del pueblo».

Gobernada por el poder, Sheinbaum pidió a las personas alzar la mano si estaban a favor de que de que la elección de los consejeros del INE sea por voto popular, tal como lo propuso López Obrador.

«Levanten la mano lo que estén de acuerdo», luego que todos la levantaron, Sheinbaum dijo «que viva la democracia».

La jefa de gobierno es la favorita de AMLO para sucederlo en la presidencia en las próximas elecciones del 2024, por tal motivo es que todas las acciones que realice de aquí a dos años podrían ser consideradas como parte de su campaña presidencial.