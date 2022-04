“Sigue la pelea”: AMLO exhibe factura de departamento de Loret de Mola  

Durante su tradicional conferencia matutina, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, continuó con su intercambio de declaraciones con el periodista Carlos Loret de Mola. En esta ocasión el dirigente mostró una factura de una presunta compra en 2019 de un departamento que hizo el periodista.

De acuerdo, al presidente, el periodista habría pagado 24 millones de pesos en una sola exhibición, además, resaltó que el notario fue Ignacio Morales Lechuga, exprocuradurador General de la República.

Desde Palacio Nacional, dijo que “no es nada personal los señalamientos sobre el periodista, pero aseguró que esta información le llegó a Palacio Nacional y llamó a que el periodista transparente sus ingresos”.

López Obrador señaló “Lo mejor es que aclare cuánto tiene porque tengo, porque aquí llega información tengo una factura de un departamento que compró en el 2019, en 24 millones de pesos: Destacó que el notario fue un político salinista, Morales Lechuga.

También, indicó “¿Cuánto vale un departamento en el Infonavit? 500 mil pesos, pues aquí estamos hablando de 48 departamentos. O sea, se aventó una unidad habitacional completa, 24 millones y eso si tengo las pruebas para que no diga que no, esa sí me llegó”.