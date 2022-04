Ataque con cohetes de Rusia a estación de tren con civiles en Ucrania deja a 35 muertos y 100 heridos.

La tarde de este viernes, hora local en Ucrania, 35 personas perdieron la vida y otras 100 más resultaron heridas luego de un ataque con cohetes realizado por Rusia en contra de una estación de tren con civiles que pretendían escapar de l guerra en la región de Kramatorsk, ante el terrible acto, el presidente ucraniano Volodimir Zelenzki ha calificado las acciones de Moscú como actos de «Maldad sin Límites».

«Más de 30 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras un disparo de cohetes contra la estación (…) Es un ataque deliberado», dijo en Telegram Oleksander Kamyshin, responsable de la compañía ferroviaria ucraniana Ukrzaliznytsia.

Varios automóviles quedaron carbonizados, además de que enfrente de la estación quedaron los restos de un misil, seguramente enviado por una ofensiva rusa de gran envergadura que se dirigía a dicha estación. Un reportero de la AFP detalló que el interior de la estación estaba cubierto de sangre, a menudo pisoteada y extendida hacia la calle, debido al movimiento de los cuerpos.

«Como no tienen fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, destruyen cínicamente a la población civil. Es una maldad sin límites. Y si no se castiga, no cesará jamás», dijo Zelenzki en Telegram, denunciando los métodos «inhumanos» de las fuerzas rusas.

Pese a las pruebas, Rusia se ha negado rotundamente a que sus tropas hayan realizado dicho ataque:

«El 8 de abril, las fuerzas armadas rusas no tenían misiones de fuego en la ciudad de Kramatorsk y no estaban planificadas», señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido en su cuenta oficial de Telegram.