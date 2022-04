INE amenaza con que se anule el ejercicio de revocación 

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que se podrían anular el resultado del próximo domingo en la consulta de revocación de mandato, ya que se han violado descaradamente las reglas sobre dicho ejercicio.

Mencionó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), podría con pruebas en mano, no reconocer el resultado del próximo domingo. El funcionario precisó que el organismo remitirá un informe detallado de lo ocurrido durante el proceso.

El dirigente electoral, informó que el INE tiene listas las 57 mil 517 casillas para que asistan poco más de 92 millones de electores el domingo, y recordó que el TEPJF deberá validar los resultados del ejercicio y las condiciones en que se realizó.

Lorenzo Córdova, indicó “Ojalá que no se anule el resultado, porque eventualmente significaría la peor sanción para un proceso democrático, nosotros lo que haremos será brindarle todos los elementos de las conductas irregulares, quieren intimidarnos, pero no lo lograrán; no es la primera vez que se quiere intimidar al Instituto Nacional Electoral”.

El consejeros electoral, Jaime Rivera, comentó que “hay hechos preocupantes, diría ominosos, sobre este proceso, que han ensombrecido el ambiente. Lo más preocupante es que estas conductas infractoras cada vez son más abiertas, reiteradas y desafiantes, y tal desafío, a veces hasta con descaro, no es sólo al INE, sino que es abierto a la ley y a la Constitución”.