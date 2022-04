López Obrador: Salvamos a la CFE y garantizamos que no suba la luz AMLO dijo que la resolución de la SPCJ en materia eléctrica repara el daño provocado por la ley “tramposa” del sexenio pasado

López Obrador: Salvamos a la CFE y garantizamos que no suba la luz

Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en materia eléctrica del día de ayer, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó “Con lo de ayer salvamos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y garantizamos que no suba la luz”.

Desde Palacio Nacional, señaló que “La resolución fue un triunfo que repara el daño provocado por la ley “tramposa” en materia eléctrica, del sexenio pasado”. El líder del ejecutivo se mostró muy contento con la resolución, incluso dijo “Fue un buen día, estoy feliz, feliz”.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre presiones a los ministros, indicó lo siguiente “No, no. Ya no es el tiempo de antes, antes votaban por unanimidad, ahora hay libertades. Claro que no estamos de acuerdo con algunos ministros que representan los intereses empresariales, son ultra conservadores”.

Desde Palacio Nacional, comentó “Ya con la decisión de ayer tenemos la protección básica que nos importaba, en el caso de los amparos, de los interpuestos, con lo que se resolvió ayer, la mitad en automático quedan improcedentes y los más importantes. O sea, ya avanzamos. Ahí se va a ir viendo poco a poco”.