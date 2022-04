Loret responde a AMLO: «Yo no soy corrupto, de ese pie yo no cojeo» De Mola, acusó a López Obrador, de usar todo el poder del Estado para perseguir a un periodista

El intercambio de declaraciones entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola, se ha hecho recurrente y ha dejado mucho que analizar en los últimos días, en esta ocasión el comunicador respondió a AMLO.

El día de ayer el dirigente mexicano exhibió la factura de un departamento que tuvo un costo de 24 millones de pesos con fecha del 15 de agosto de 2019, donde Loret de Mola aparece como receptor de la transacción financiera, incluso habló de otras propiedades, López Obrador cuestionó de dónde saca tanto dinero el periodista.

Ante esto, mediante su canal de Latinus, Loret de Mola, respondió “Presidente el que no puede explicar de qué vivió tantos años sin trabajar es usted, el que ha vivido de sobres amarillos con efectivo es usted, al que se le volvieron los hijos millonarios es a usted”.

Loret defendió “Que lo que ha ganado es fruto de su trabajo en medios acreditados. Con lo que he ahorrado he mejorado mi modo de vida, el que no puede explicar de qué ha vivido, ese es usted. Yo no soy el que tiene hijos que nunca han trabajado y de pronto se volvieron millonarios”.

El periodista recalcó “Un dinero mal habido, un chayote, no me lo va a encontrar, ya no me lo encontró”. También, resaltó “Yo no soy corrupto, de ese pie yo no cojeo. Eso usted lo sabe, que me ha mandado investigar hasta por debajo de las piedras”.

Por último, acusó al mandatario “de usar todo el poder del Estado para perseguir a un periodista, violar su vida privada, exhibir direcciones personales y ponerme a mí y a mi familia a merced de los delincuentes a los que usted trata con tanto cariño”.