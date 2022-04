Inician votaciones para consulta de Revocación de Mandato.

El Instituto Nacional Electoral (INE), llevó a cabo la ceremonia de honores a la bandera en la explanada de sus oficinas centrales, para dar inicio a la jornada democrática que dio inicio este 10 de abril a las 8:00 de la mañana.

La revocación de mandato es un instrumento de participación, el cual la población determina la conclusión del titular de la presidencia de la República Mexicana, en este caso se decidirá si el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa sí o no en su cargo hasta el 2024.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, pide a políticos y ciudadanos, respetar la ley, así como la denunciar cualquier delito electoral que se presente durante el ejercicio democrático.

“Desde el INE hago un llamado a los actores políticos, tanto a quienes han promovido la Revocación de Mandato como a quienes no querían que se llevara a cabo este ejercicio. A todas y a todos les pido que respeten las leyes, que no intervengan indebidamente en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no el derecho constitucional, y mucho menos de ejercerlo libremente”.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, reportó por medio de su cuenta de Twitter a las 11:43 horas, la instalación de 56 mil 465 casillas de las 57,000 que se tienen dispuestas, lo que representa el 98.28%

El INE espera recibir el voto de 92 millones 805,424 mexicanas y mexicanos inscritos en la lista nominal.

Si por el momento no sabes el lugar donde te toca participar sobre la consulta democrática, puedes consultar en el sitio web del INE https://ubicatucasilla.ine.mx/