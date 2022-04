Alistan Festínarte 2022, que está dirigido al público infantil

Después de un difícil periodo derivado de la pandemia por COVID-19, en el que la comunidad infantil se enfrentó con emociones difíciles de manejar, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, ofrecerá el festival para niñas y niños FestínArte 2022.

Este evento busca celebrar a la infancia y ayudarles a valorarse, sentirse seguros de sí mismos y desarrollarse de manera positiva, a través de actividades atractivas como talleres, espectáculos musicales, grupos de clown, presentaciones de títeres, ciclo de cine infantil y deportivas, en formato híbrido, por lo que también podrán disfrutarlo por redes sociales.

Las familias podrán participar en dos sedes, los Centros Culturales Mexiquenses, de Toluca en el que la temática es “El tren de la alegría” y, en Texcoco, donde podrán aprender en “El tren de la ciencia”, y se llevará a cabo del 19 al 22 de abril en la capital mexiquense y hasta el 23 de abril en la zona de Los Volcanes.

Informaron que “El tren de la alegría” invita a un viaje por diversas estaciones en las que las niñas y los niños podrán aprender a identificar, expresar y controlar libremente sus emociones y que los lleve por un viaje inolvidable que les ayude a encontrarse con su lado más humano, creativo y positivo para ser más felices; así, visitarán las estaciones (talleres) de alegría, sorpresa, miedo, enfado y tristeza.

Algunos espectáculos como “Cielo Nube”, de Los Estrouberry Clowns, “Epaminondas”, de la Compañía Títerefue, “El último tren”, de La Non Plus Ultra Orkesta, “Guille y el Nahual”, de TRIBU Producciones, “Cuentos para volar de alegría”, con Guita Cuentacuentos, “Juguetería y canciones”, del Dúo Voz entre Cuerdas, “Se pintan solos. ¡Qué payasos!” Rock para niños y no tan niños y “Canciones para sentirse bien”, de Cuentrova, podrán verse a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo.

Mientras que en el “Tren de la ciencia”, el viaje estará enfocado en que las pequeñas y los pequeños descubran cuál es la importancia del aprendizaje científico y tecnológico, a través de temas como química, ciencia y emociones, tecnología, biología, dibujo científico, física, ciencias aplicadas al boxeo, ingeniería y matemáticas, que serán explicados de una manera sencilla y divertida.

Además, habrá talleres muy divertidos como el de Intervención de cubrebocas, que se llevará a cabo en el jardín ubicado frente al Museo de Arte Moderno, lo mismo que el taller para aprender a tejer las emociones en el auditorio de la Biblioteca Pública Central y el taller de pantomima a cargo del colectivo teatral Pies Hinchados.

Las actividades deportivas también se harán presentes con activación física, kung fu, tenis de mesa, patinaje de velocidad, patinaje urbano, clases de breaking, ajedrez, gimnasia rítmica y taekwondo.

Por su parte, la Cineteca Mexiquense se suma a esta celebración con proyecciones infantiles como “Intensa-mente”, “Coraline y la puerta secreta”, “Soul” y “Luca”, en la Sala 1; el público infantil no se puede perder el espectacular concierto, el jueves 21 de abril, de la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM), con el programa “Los Planetas Op. 32”, de Gustav Holst.

Para conocer el programa y las actividades de ambas sedes de FestínArte 2022, está disponible en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo de la entidad, por Facebook y Twitter en @CulturaEdomex.

El Centro Cultural Mexiquense Toluca se encuentra ubicado en Boulevard Jesús Reyes Heroles #302, Delegación San Buenaventura, Toluca, y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco Km 14.3, esquina General Manuel González, San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado de México.