López Obrador considera incluir voto electrónico en reforma electoral 

Desde Palacio Nacional el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se podría incluir el voto electrónico en la pretendida reforma electoral impulsada por su gobierno. Dijo que esto se podría utilizar siempre y cuando se garantice que el sistema informático no será tendencioso como ocurrió en 2006.

El dirigente mexicano mencionó “Entonces, no descartar esa posibilidad porque va a haber gente honesta, íntegra, no estos corruptos. Entonces, se podría de esa manera sencilla que cada quien votara donde esté, todos los mexicanos puedan votar, y donde no haya teléfono, no haya posibilidad de hacerlo, entonces ahí sí instalar casillas o tener doble sistema”.

En su tradicional conferencia matutina señaló “Imagínense también cuanto nos ahorramos; son de las propuestas que deben analizarse para que de esa forma los 40 millones de mexicanos puedan participar aun cuando estamos hablando de 40 millones en general, es toda la población, pero como sí con 15, 18 millones de ciudadanos en Estados Unidos, mexicanos estadunidenses o con doble nacionalidad están allá”.

López Obrador indicó “La pasada elección, en la que hubo más participación, votaron unos 200, 300 mil, pero como ciudadanos mayores de 18 años deben de ser como 18, 20 millones”. Además, dijo que “Hay preocupación por la situación migratoria, porque teniendo su teléfono lo pueden hacer, y tenemos que ampliar eso, no limitar la participación”.