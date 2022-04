AMLO se dice satisfecho con resultado de la consulta del domingo 10 de abril

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la participación de las y los ciudadanos en la Consulta de revocación de mandato el domingo 10 de abril; calificó este ejercicio como un hecho histórico que refuerza la democracia participativa.

“Fue un éxito completo; la gente actuó con mucha responsabilidad, millones de mexicanos. (…) Estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país; por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el gobierno del presidente, el que siga o el que se vaya, reafirmando que el pueblo es el que manda”, subrayó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario sostuvo que se dio una buena lección de democracia y agradeció el apoyo de quienes votaron para que el Gobierno de la Cuarta Transformación continúe.

“Fue una fiesta en todos lados. (…) Muchas gracias de todo corazón y vamos a seguir adelante hasta septiembre del 2024 si lo decide el creador, la naturaleza, la ciencia, porque ya lo quiso el pueblo, entonces vamos hacia adelante a profundizar en la transformación de nuestro país”, expresó.

Aseguró que la revocación de mandato fomentará la democracia y el buen gobierno desde el Poder Ejecutivo.

“Esto obliga a quien esté en la Presidencia a actuar con rectitud, honestidad, a no darle la espalda al pueblo, a no robar, a no ver el presupuesto como un botín porque la gente no se lo permitiría”, sostuvo.

De acuerdo con datos del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral a las 7:00 horas, tiempo del centro, del 11 de abril de 2022, la participación ciudadana registró un 17.6599 por ciento, es decir, 16 millones 392 mil 522 votos con un conteo del 99.32 por ciento de las casillas.

Respecto a la respuesta “Que siga en la Presidencia de la República”, el porcentaje de votación se ubicó con 15 millones 60 mil 746 votos, que significa 91.8 por ciento.

En la respuesta “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza al Presidente de la República”, la votación se estimó un 6.4 por ciento con alrededor de un millón 56 mil 778 votos.

Los votos nulos se encuentran en un porcentaje del 1.6 por ciento con 274 mil 998 votos.

El presidente refrendó el compromiso con el pueblo de México de seguir avanzando en favor de los intereses de la nación durante el tiempo que resta de este sexenio.

“Es amor en doble sentido; amor con amor se paga. Muchas gracias, ya saben a quienes me dirijo, de todo corazón, sincero. Ese es el amor que me hace aguantar, resistir y no doblegarme, eso es lo que me da la fortaleza”, enfatizó.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, refirió que la iniciativa de reforma electoral que enviará al Legislativo podría considerar aspectos para facilitar que la consulta de revocación de mandato sea vinculatoria.

“Pensamos que es muy alto lo del 40 por ciento de participación, ahora participó mucha gente, pero no pasó del 18 por ciento, entonces sí podría reducirse a que sea 30 y si se puede el 20, eso sería mejor; si no es posible reducir el porcentaje de participación para que sea vinculatoria, quedaría a voluntad del presidente, sea hombre o mujer”, explicó.

Además, dijo, se analizaría la posibilidad del voto electrónico dentro y fuera del país al contar con consejeros del Instituto Nacional Electoral de inobjetable honestidad, elegidos por el pueblo y con verdadera vocación democrática.

“Se podría de manera sencilla votar (…) y donde no haya teléfono, no haya posibilidad de hacerlo, poner las casillas o el doble sistema; pero en las ciudades, desde la casa, se vota sin necesidad de ir a la casilla. Imagínense cuánto nos ahorramos, son de las propuestas que deben analizarse”, planteó.