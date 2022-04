¡Pequeño gran héroe!: Niño salva a mujer de morir ahogada en playas de Mazatlán.

En Mazatlán, un niño de solo 10 años de edad identificado como Ian Gabriel Vázquez se convirtió en héroe luego de haber salvado la vida de una señora que se estaba ahogando en la playa de la Isla de los Venados.

El menor dijo que el había visto a la señora que estaba en una zona segura, pero de la nada fue arrastrada por la corriente, por lo que al ver que ya no había salido decidió acudir a salvarla.

“Yo vi que no salió y fui por ella, ya estaba sumergida debajo del agua y conseguí sacarla, la señora no se podía parar y más gente me ayudó para sacarla y acostarla en la arena”, dijo el niño.