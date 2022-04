«Goloso»: Hombre acude a urgencias luego de introducirse una mancuerna de dos kilos en el recto. El objeto quedó en su interior durante dos días, tras sufrir dolor abdominal, náuseas y no pudiera defecar, decidió acudir al médico.

En Brasil, un hombre que en busca de darse placer decidió a ir por el todo, sufrió un terrible percance luego de que una mancuerna de dos kilos que se introdujo en le recto quedara atrapada en el interior de su cuerpo durante dos días.

Tras sufrir dolor abdominal, náuseas y no pudiera defecar, el hombre de 54 años de edad y cuya identidad no ha sido revelada, decidió acudir al médico para someterse a un examen rectal, luego de que este no diera los resultados esperados, prosiguieron a realizar una radiografía de su abdomen.

Los especialistas aseguraron que se trataba de un caso raro que traspasaba la “naturaleza sexual”.

Al hombre vaya que le gustan las emociones fuertes, pues en su interior se alojaba una mancuerna de 2 kilos, con un largo 20 centímetros. El objeto de gimnasio se encontraba en el punto donde el colón se encuentra con el recto.

En una primera instancia se utilizaron pinzas quirúrgicas, pero al fracasar en el intento, fue necesario que un médico introdujera su mano en el ano del fogoso paciente, según lo informado, el encargado procedió introduciendo su antebrazo y la intervención resultó siendo exitosa. Luego de tres días en la clínica, el hombre fue dado de alta.