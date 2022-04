López Obrador: presume ser el segundo presidente con la mayor aprobación

El presidente Andrés Manuel López Obrador se jactó este jueves de ser el segundo mandatario más aprobado en una encuesta a líderes mundiales.

A través de Twitter, López Obrador arremetió de paso contra el historiador Francisco Martín Moreno, diciendo que estaba «muy orgulloso» por los «analfabetas» que lo seguían, y es que en una encuesta actualizada el 14 de abril por el Servicio de Inteligencia Política Morning Consult, el presidente mexicano recibió un apoyo del 67 por ciento de aprobación.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ganó el primer lugar en este ejercicio de liderazgo mundial, la información es actualizada semanalmente con los datos más recientes de los 21 países, la página «brinda información en tiempo real sobre las dinámicas políticas cambiantes en todo el mundo».

AMLO posteó «Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura.»