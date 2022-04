Hepatitis infantil en Europa Se desconoce el origen de esta hepatitis, ya que no corresponde a ningún tipo como A, B, C, D o E.

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), ha reportado alrededor de 75 casos de niños que han sido diagnosticados con hepatitis aguda en Reino Unido.

Autoridades de Europa y Estados Unidos se encuentran investigando los casos, cuyo origen es desconocido. Los niños que han presentado hepatitis van de entre 2 a 5 años de edad.

Esta hepatitis presenta una inflamación en el hígado y en algunos de los casos, se desarrolla una insuficiencia renal aguda, por lo que algunos de los niños requirieron un trasplante de hígado.

Por el momento se tiene un registro de alrededor de 60 casos en Inglaterra, 10 casos en Escocia, 12 casos en Gales e Irlanda e inusualmente en España tienen 3 casos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que se desconoce el origen de esta hepatitis, ya que no corresponde a ningún tipo como A, B, C, D o E. Descartan la idea de que sea provocado por la vacunación anti Covid-19, puesto que el rango de edad de los pacientes, no obtuvieron vacuna en Europa.

Una de las hipótesis que sugieren es que algunos de los niños que fueron diagnosticados con Hepatitis, también anteriormente habían dado positivo por Covid-19.

“Algunos de los niños hospitalizados en Inglaterra dieron positivo por SARS-CoV-2 y otros por adenovirus. Actualmente no existe una conexión clara entre los casos reportados”, añade la ECDC.