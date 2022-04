Arrestan a científico de la NASA por advertir sobre el cambio climático.

Alrededor de 100 científicos de diversos países, se manifestaron el pasado 6 de abril contra el gobierno, e instituciones científicas, con el propósito de advertir a la población sobre el cambio climático.

Estas manifestaciones se llevaron a cabo en diferentes puntos del mundo, como: Madrid, España; en La Haya, Países Bajos; Berlín, Alemania; Copenhague, Dinamarca; Berna, Suiza; Roma, Italia; Quito, Ecuador; Sierra Leona, Washington DC y Los Ángeles, en Estados Unidos, entre otras.

En el caso del científico de la NASA, Peter Kalmus, se encadeno en las puertas del banco de JP Morgan Chase ubicado en Los Angeles, el cual se dedica a financiar proyectos de combustibles fósiles con $382 billones ($382,000 millones) de dólares.

“Elegimos JP Morgan Chase porque, de todos los bancos de inversión del mundo, JP Morgan Chase financia la mayoría de los nuevos proyectos de combustibles fósiles . Como explica el nuevo informe del IPCC, las emisiones de la infraestructura de energía fósil actual y planificada ya son más del doble de la cantidad que empujaría al planeta a más de 1.5 °C de calentamiento global, un nivel de calentamiento que traerá un calor mucho más intenso, fuego, tormentas , inundaciones y sequías que los actuales 1.2°C”, señaló Peter Kalmus.

I'm grateful we tried. Man, oh, man, did we try. pic.twitter.com/TlYrwwGB8v

— Peter Kalmus (@ClimateHuman) April 11, 2022