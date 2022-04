Indocumentado gana la lotería en Bélgica, pero no la puede cobrar por su situación ilegal. Pese a saber su situación, autoridades aseguraron el boleto ganador y dijeron que no deportarán al hombre hasta que reciba su dinero.

En Bélgica, un hombre argelino de 28 años de edad se encuentra a nada de convertirse en millonario luego de que comprara un boleto ganador de lotería, el único problema es que no se le permite cobrar el premio debido a que el hombre esta en dicho país en calidad de indocumentado.

El ganador ha sido identificado como Alexander Berstraete de 28 años de edad, quien ha ganado 250 mil euros, equivalente a un poco más de 5.4 millones de pesos, en un juego de la lotería nacional belga.

Según el medio inglés The Daily Mail, el joven había comprado un boleto con el cual ganó la gran suma de dinero, pero al no tener papeles de identidad emitidos por el Gobierno belga ni una residencia permanente, no podía abrir una cuenta de banco donde se pudiera depositar el cuantioso premio.

Las autoridades de Brujas decidieron asegurar el billete de lotería ganador y le garantizaron al hombre que no lo deportarían hasta que el haya obtenido su dinero.

Supuestamente, el joven migrante llegó a Europa desde Argelia hace cuatro meses, cuando viajó hacia España por medio de un bote y posteriormente cruzando hacia Francia y Bélgica a pie, todo con deseos de formar una familia.

“Cuando consiga el dinero, me compraré un hogar donde vivir en Bruselas. También buscaré a una esposa, pero a ella la encontraré con mi corazón, no con mi dinero”, declaró a medios locales.