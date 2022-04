Para AMLO, lo que hizo la oposición en la legislatura fue una traición

La negativa de los diputados de oposición para avalar la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, deja en el mandatario la certeza de que el rechazo fue “un acto de traición a México”.

En conferencia, López Obrador expuso que un grupo de legisladores, en vez de defender los intereses del pueblo, se convirtieron en francos salvaguardas de empresas extranjeras “que se dedican a robar y estos diputados respaldaron a los saqueadores”.

“Así ha sucedido, los conservadores siempre han ido al extranjero y apoyado los intereses extranjeros en contra del interés nacional”, enfatizó.

No obstante, recalcó que este escenario de que no haya sido aprobada no es extraño dado que aseguró que esto mismo ha ocurrido en otros tiempos de la historia de México.

Indicó que los legisladores de oposición a los que llamó “los vende patria”, no argumentaron nada contra los presuntos daños que señalaron hacia la reforma.

López Obrador refirió sobre participación e Ildefonso Guajardo Villarreal, ex titular de la Secretaría de Economía, quien dijo que a México “le va a ir muy mal con los extranjeros, que nos iban a castigar porque nos iban a llevar a tribunales internacionales porque estábamos incumpliendo con los tratados, cosa que es absolutamente falsa”, remarcó el mandatario.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo federal, seguirán defendiendo la reforma, “esto no termina todavía, esto apenas comienza”, advirtió.

Por otro lado, dio a conocer que el Gobierno de México protegerá el litio como recurso de la nación a través de una iniciativa de reforma a la Ley Minera.

En este sentido, anunció que, en caso de ser aprobada por mayoría simple, se creará una empresa para que el mineral estratégico sea administrado directamente por el Estado mexicano.

Precisó que no habrá concesiones para el litio debido a que en el futuro será fundamental en el proceso de modernización de la industria energética. Solo continuarán los permisos en el caso de la minería.

“Habrá una empresa para explotarlo, explorarlo, extraerlo, procesarlo, industrializarlo y venderlo; vamos a ver si pertenece a la Secretaría de Hacienda, de Energía o de Economía; (…) nosotros tendríamos la posibilidad de decir dónde conviene más colocar la empresa, tampoco un aparato enorme, aquí lo importante es la materia prima, el mineral”, explicó.

Si surgen amparos o controversias, dijo, los resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sostuvo que el Gobierno de la Cuarta Transformación mantendrá el propósito de rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y la industria petrolera, así como proteger el litio.

Sin embargo, ya no presentará una nueva iniciativa de reforma en materia eléctrica en lo que resta del sexenio, por lo que esa tarea corresponderá a la sucesora o sucesor en 2024.

“Yo garantizo que no aumentará el precio de la luz, yo garantizo eso. Lo que yo pienso es que, para que estemos más seguros, se requiere la reforma constitucional. (…) Los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo vuelva a plantear. (…) Hay que seguir luchando siempre en este caso, los que vengan tendrán que darle con dignidad”, expresó.

Refirió que el plan de modernización de las 14 hidroeléctricas en el país abonará en la generación de energía limpia a precios estables.