López Obrador: “Los jóvenes llegan a las drogas por falta de información”    

Durante su tradicional conferencia matutina, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el gobierno de Estados Unidos no ha puesto en marcha programas y campañas contra las adicciones. Dijo que a esa nación le hacen falta estrategias de ese tipo para acabar con las adicciones.

El dirigente mexicano comentó «Es una de las cosas que les planteamos al gobierno de Estados Unidos: ¿Dónde están las campañas de información a los jóvenes o donde están los programas de atención a los jóvenes?».

El líder del ejecutivo, dijo que “A falta de programas, los jóvenes llegan a ese camino, por falta de opciones, en la búsqueda de la felicidad que causa al final infelicidad, dolor mismo y la muerte”. También, mencionó que ante el problema de las adicciones hay que atender las causas

Desde Palacio Nacional, dijo que “En México hay dos campañas permanentes: la que tiene que ver con el rechazo a las drogas, la cual va a continuar porque la droga es dañina, sobre todo estas drogas químicas destructivas”.

López Obrador, indicó “Y aunque se enojen, no sólo seguir recibiendo la información de las series, donde pintan el mundo color de rosa, el mundo de las drogas, de las mujeres y de los hombres guapos, las residencias, coches últimos modelo , las alhajas y poder tipo háblenle al general o más arriba, eso a lo mejor era antes, pero ya no, ya no es así”

Por último, advirtió que la otra cara de la moneda, es cuando los jóvenes se hacen adictos a esas sustancias. Detalló que los medios de comunicación deberían informar sobre los daños que causan las drogas en la sociedad.