Alcalde de Toluca desmiente comunicado de la UAEMéx; “No falta agua, esa es una información distorsionada e irresponsable”.

Después de que la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) anunciara la suspensión de clases debido a la escasez de agua en diversas facultades de Ciudad Universitaria, Raymundo Martínez Carbajal, alcalde de Toluca, aclaró de forma tajante que no falta agua y tachó de precipitada la decisión de la máxima autoridad universitaria.

“No falta agua, esa es una información distorsionada e irresponsable, nos hubieran preguntado… el servicio está normal, ayer a mediodía ya había servicio, fue un tema circunstancial”, expresó.

Dicho comunicado emitido por parte de la Universidad, tenía como objetivo informar acerca de la suspensión de actividades académicas de forma presencial debido al claro desabasto de agua potable, por lo que las clases se realizarán a distancia y se aclaró que los exámenes de admisión programados para los días 22,23 y 24 de abril se llevarán a cabo de forma normal.

“Eso no significa que no hay agua, creo que a la UAEM les hace falta información y preguntar porque no hay agua y no reaccionar como hicieron”, añadió el edil de la capital mexiquense.

Sin embargo, Martinez Carbajal intentó aclarar que supuestamente la falta de agua se debe al “mantenimiento” que se realizó en las bombas cercanas de C.U. y aseguró que el servicio fue restablecido el miércoles a mediodía, lo cual fue desmentido incluso por algunos alumnos y por habitantes de colonias aledañas a la máxima casa de estudios mexiquense.