Padre de Debanhi lamenta haber creído en la fiscalía de NL: «La fiscalía no hizo su trabajo correctamente». Mario Escobar criticó que los elementos de la Fiscalía no actuaron oportunamente.

Con el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, Mario Escobar declaró a los diferentes medios de comunicación que estuvieron en el lugar, que lamentaba profundamente haber confiado en la Fiscalía de Nuevo León, pues no actuaron de modo oportuno.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, repito en la Fiscalía. Nunca me pasaron los tomos, nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo”, sentenció.

Mario mencionó que las autoridades de no brindaron información y no los dejaron ingresar a la zona donde fue encontrado el cuerpo de Debanhi.

“Tal vez porque no era su hija, porque pónganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo”, finalizó Mario, quien confirmó que el cuerpo de la mujer que fue hallado ayer jueves tiene la misma vestimenta que usaba Debanhi el día de su desaparición.

«El corazón de mi esposa y el mío pedía, exigía..», declaró con notable enojo.