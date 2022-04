Desaparecen en menos de 72 horas cuatro mujeres en Chiapas  

La Fiscalía general del Estado de Chiapas, informó que entre el 19 y el 21 de abril, fueron reportadas como desaparecidas cuatro mujeres en diversas regiones de la entidad, desafortunadamente tres de ellas son menores de edad.

El 19 de abril a las 11:00 de la noche, la familia de Jacqueline Pérez Vázquez, reportó que la vieron por última vez salió de su casa en el ejido Tres Picos del municipio de Tonalá, hasta el momento no se sabe nada de ella, tan solo tiene 14 años.

Sunaschi Daniela Espinosa Esquinca de 15 años, también fue reportada como desaparecida el miércoles 20 de abril por sus familiares ante la FGE. Esta mujer salió de su domicilio ubicado en la Colonia Albania Baja, al norte de Tuxtla Gutiérrez, alrededor de las 9:30 de la mañana, gracias a las autoridades y para la alegría de sus padres fue localizada con vida el jueves 21 por la noche.

Mientras tanto, Jacqueline Monserrat Aguilar Hernández de 12 años, fue reportada como desaparecida en el municipio de Ocosingo por su familia ante las autoridades estatales el miércoles 20 de abril. Hasta el momento no ha sido localizada, autoridades trabajan en su búsqueda, como seña particular tiene una cicatriz en la mejilla derecha y mide aproximadamente no más de 1.50 centímetros.

Por su parte, fue reportada como desaparecida María del Rosario Pérez García de 38 años de edad. La desaparición fue reportada por su esposo ante la FGE, quien dijo que la última vez que la vio fue el jueves 21 de abril alrededor de las 2:00 de la mañana cuando se salió de la casa en el Barrio Santa Cecilia de Tuxtla Gutiérrez.

Así mismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía Contra Feminicidio inició carpeta de investigación por la muerte de una mujer de aproximadamente 30-35 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado este jueves 21 en el municipio de Tapachula.