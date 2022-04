Samuel García exige que se muestren los videos de la búsqueda de Debanhi 

Ante el caso de Debanhi Escobar, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo estar consternado por dicha situación. Además, mencionó que “Hay muchas dudas de lamentable caso de Debanhi. Tanto el papá como un servidor y toda la ciudadanía y los colectivos, pues queremos saber la verdad”.

Cabe mencionar que, tras doce días de búsqueda, la noche del día de ayer fue encontrado un cuerpo en una cisterna en desuso atrás del motel Nueva Castilla. Mario Escobar, padre de la desaparecida, aseguró que es el cuerpo de su hija.

Ante la situación de los videos Escobar explicó “Debanhi se enojó porque la estaban acosando sexualmente. Fue raro que no hayan salido videos. Si estamos en un mundo globalizado de redes sociales».

El mandatario estatal, señaló que “la Fiscalía debe dar conocer a la brevedad el minuto a minuto de los videos, las fotos, las evidencias de los cateos y las rutinas de la investigación”. Así mismo, resaltó “tenemos derecho a conocer que hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir y porque tenemos el derecho a ser informados”.

García, indicó «Yo como gobernador del estado no conozco la carpeta, no he visto un vídeo y así deben estar muchos entonces yo pido con mucho respeto a la Fiscalía que se haga una fiscalía abierta de puertas y paredes de cristal. Que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia la evidencia».