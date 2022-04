Dan último adiós a Debanhi Escobar en Nuevo León

Tras dos semanas de investigación de la desaparición de Debanhi Susana Escobar en Escobedo, y el hallazgo del cuerpo de la joven hace el pasado viernes 22 de abril, ayer se realizó el sepelio de la joven de 18 años.

Se realizó un recorrido desde la ciudad de Monterrey hasta el municipio de Galeana ubicado al sur del estado, al cual se sumaron cientos de familias, amigos, personas que apoyaban a los familiares y activistas con globos y carteles donde se podían leer mensajes como: «No estamos todas, nos faltas tú».

El padre de la joven, Mario Escobar, expresó que tenía la esperanza de encontrar con vida a su hija.

“Creíamos con el corazón que la íbamos a encontrar viva, de que la íbamos a encontrar la íbamos a encontrar, pero pasaban los días y la Fiscalía hizo mal su trabajo, no me han entregado lo que por ley me pertenece, todas las carpetas (del caso)»

También el padre señalo sobre las irregularidades sobre las investigaciones por parte de la Fiscalía en el caso de su hija.

“La Fiscalía quiere mentir en un comunicado diciendo que murió de un hematoma, un golpe en la cabeza, y es mentira, es mentira total».

Finalmente, el padre de la joven señaló que no quedará conforme a las declaraciones de la Fiscalía, sino que incluso exigirá una nueva autopsia de abuso sexual.

“Decirles que no nos vamos a quedar callados, que esto no termina aquí”